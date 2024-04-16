Россия признала истощение многих нефтегазовых месторождений

Большая часть легкоизвлекаемых запасов сырья в России уже находится в разработке, а многие нефтегазовые месторождения страны сейчас истощены, заявил замглавы Министерства энергетики РФ Павел Сорокин.

По оценке чиновника, в среднесрочной перспективе ресурсная рента в России будет сокращаться. Это обусловлено рядом факторов, включая рост себестоимости добычи сырья, а также трудности с разработкой новых месторождений.

Сорокин предупредил, что отрасль в дальнейшем будет нуждаться в дополнительном налоговом стимулировании на фоне ухудшения качества запасов. России в этой ситуации необходимо создать предпосылки для разработки истощенных месторождений в ряде российских регионов.

Речь идет о нефтегазовых ресурсных базах в Ханты-Мансийском автономном округе, центральной части страны, а также на отдельных участках Восточной Сибири, уточнил Сорокин.

Прирост запасов нефти и газового конденсата в России в 2023 году рекордно замедлился — он упал на 30,9%, снизившись до показателя в 565 миллионов тонн. Худший результат был зафиксирован только в 2017 году.