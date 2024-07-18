НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Власти потребовали обосновать рост цен на бензин АИ‑95

Источник:
Sibnet.ru
437 1

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направит запрос нефтяным компаниям с требованием представить данные об экономическом обосновании роста оптовых цен на бензин Аи-95.

Бензин Аи-95 дорожает на биржевых торгах с начала лета. Так, по итогам торгов 17 июля его цена составила 73,138 тысячу рублей за тонну, что является рекордом 2024 года, и приближается к историческому рекорду, достигнутому 7 сентября 2023 года. — 76,876 тысячу рублей за тонну.

«Также рекомендовано провести работу по увеличению объемов продаж Аи-95 на бирже, так как в настоящее время наблюдается сезонное повышение спроса именно этой марки бензина», — отметили в ФАС.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Путин обвинил майнеров в нехватке электроэнергии
Экономист предсказал скачок цен на бензин в России
Появилась идея об использовании дирижаблей для перевозки угля
Зеленский после потери генерации взялся за энергию Солнца
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Индийская свадьба произвела фурор на Западе
Покушение совершено на Дональда Трампа. ВИДЕО
Показан прототип российской игровой консоли. ВИДЕО
Инженер NASA заявил о давно найденных следах жизни на Марсе
Обсуждение (1)
О самом главном
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Путину обновили официальную биографию
37
Покушение совершено на Дональда Трампа. ВИДЕО
31
Стало известно о готовности Трампа вступить в диалог с Путиным
27
Орбан призвал Евросоюз возобновить дипотношения с Россией
23
Раскрыты три уровня конфликта на Украине