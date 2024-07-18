Власти потребовали обосновать рост цен на бензин АИ‑95

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направит запрос нефтяным компаниям с требованием представить данные об экономическом обосновании роста оптовых цен на бензин Аи-95.

Бензин Аи-95 дорожает на биржевых торгах с начала лета. Так, по итогам торгов 17 июля его цена составила 73,138 тысячу рублей за тонну, что является рекордом 2024 года, и приближается к историческому рекорду, достигнутому 7 сентября 2023 года. — 76,876 тысячу рублей за тонну.

«Также рекомендовано провести работу по увеличению объемов продаж Аи-95 на бирже, так как в настоящее время наблюдается сезонное повышение спроса именно этой марки бензина», — отметили в ФАС.