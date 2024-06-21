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Появилась идея об использовании дирижаблей для перевозки угля

Источник:
Sibnet.ru
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Грузовые дирижабли можно использовать для транспортировки угля, с таким предложением выступил проректор Кузбасского государственного технического университета Кирилл Костиков.

Актуальность проблемы с вывозом угля для компаний Кузбасса обострилась из-за введения санкций и ограничений по транспортировке угля на восток железнодорожным транспортом.

В случае развития практики перевозок дирижаблями они могут сравняться по себестоимости с перевозками по железной дороге. При этом скорость доставки окажется примерно вдвое больше, цитирует «Коммерсантъ» выступление Костикова на Международном Сибирском транспортном форуме.

Груз, который в состоянии перевезти дирижабль за один рейс, эквивалентен грузу трех-четырех полувагонов.

По словам Костикова, можно использовать дирижабль «Атлант» компании «Авгуръ», у него грузоподъемность 60 тонн и высокая дальность полета.

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Экономика #Недра и ТЭК #Авиа #Кузбасс
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