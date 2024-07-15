Экономист предсказал скачок цен на бензин в России

Цены на бензин в России будут расти до сентября включительно, стоимость топлива на заправках прибавит 5-10% к уровням июля, считает кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«На нынешний рост цен на бензин влияют несколько факторов. Во-первых, в мае был снят запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Во-вторых, на ряд нефтеперерабатывающих заводов были совершены атаки беспилотников. Критического ущерба не было, но производство частично приостанавливалось на время ремонта. В совокупности эти факторы снизили предложение топлива на внутреннем рынке», — пояснил экономист в интервью «Газете.ру».

По его словам, при этом на цену продукта влияет и сезонное повышение спроса, которое объясняется двумя факторами — летние работы по уборке урожая и сезон отпусков. Зайнуллин добавил, что растет объем продаж автомобилей на внутреннем рынке, и это также подстегивает спрос на топливо.

Любой рост цен ощутим и неприятен как для граждан, так и для бизнеса, но прогнозируемое увеличение определенно не носит критический характер и точно не собьет спрос, подчеркнул Зайнуллин.