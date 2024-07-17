Путин обвинил майнеров в нехватке электроэнергии

Бесконтрольное потребление электричества майнерами криптовалют создает риск для ряда регионов, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. И это уже отмечается в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае», — цитирует главу государства сайт Кремля.

Путин указал на риски, связанные с ростом потребления электроэнергии при добыче криптовалют, подчеркнув необходимость «принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона».

По оценкам Минэнерго, в России ежегодно на майнинг криптовалют расходуется 16 миллиардов киловатт часов, или почти 1,5% общего потребления энергии. При этом показатели продолжают расти.