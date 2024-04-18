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Франция увеличила закупки российского сжиженного газа на 75%

Источник:
Sibnet.ru
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Франция в феврале стала крупнейшим покупателем российского сниженного природного газа (СПГ) среди стран Евросоюза, следует из опубликованной европейской статистики.

В первые три месяца 2024-го Россия увеличила поставки СПГ во Францию на 75% в годовом выражении, подсчитали в аналитическом центре CREA. Москва заработала более 600 миллионов евро, уточнила газета Politico.

«Франция не может призывать к жесткости с Россией и при этом платить Москве такие деньги», — сказал изданию европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным.

Париж объяснил активные закупки СПГ у России потребностями домохозяйств, а также невозможностью выйти из долгосрочного соглашения с Россией. Европейских союзников не убедила такая аргументация. Испания и Литва выступили за полный отказ российского газа. 

Но Париж не собирается с этим спешить. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что сокращать поставки нужно постепенно. «Это позволит избежать слишком сильного воздействия на рынок», — приводит РИА Новости слова министра.

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