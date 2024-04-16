Соединенные Штаты намерены сорвать реализацию российского проекта «Арктик СПГ — 2», заявил помощника главы Госдепа США Джеффри Пайетта.

«Мы хотим гарантировать, что "Арктик СПГ — 2" будет мертвым», — приводит РИА Новости слова Пайетта, сказанные им американским СМИ.

По словам помощники главы Госдеп, США остановили поставки в Россию специализированных танкеров. Принимаются также меры для ограничения строительства альтернативных судов для российских заказчиков.

Посол России в США Анатолий Антонов в этой связи ранее обвинил США в «банальном торгашестве» — стремлении подсадить покупателей сжиженного природного газа (СПГ) на собственное, куда более дорогое топливо.

«Арктик СПГ — 2» предусматривает строительство комплекса по производству сжиженного природного газа мощностью по 6,6 миллиона тонн в год.

Проект реализует сразу несколько компаний. Российская компания «Новатэк» имеет долю 60%. Еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и JOGMEC.