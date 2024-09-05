Майнеры угрожают Сибири дефицитом электроэнергии

Россия является одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют, но добиться этого удалось за счет профицита энергетических мощностей в Сибири. Дальнейшее наращивание майнинга может угрожать дефицитом электроэнергии, который будет сдерживать развитие сибирских регионов.

«Мы рады, что бизнес, который работает в этой сфере, неплохо зарабатывает, но профицит энергоресурсов Сибири не должен превратиться в дефицит. Майнинг — это хорошо, но строительство жилья, промышленных и социальных объектов не менее, а, может даже, более важно», — сказал президент, выступая на пленарной сессии ВЭФ.

Глава государства напомнил, что правительство уже приняло решение, которое позволит сохранить баланс и структурировать отрасль криптовалют. Речь идет о законе о майнинге, который разрешает в России добычу криптовалюты. Он вступил в силу 17 августа, однако некоторые его положения заработают позже.

Закон определяет, что право осуществлять майнинг имеют только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр. Физлица получат право на майнинг цифровой валюты без включения в реестр, однако для этого им нельзя превышать установленные лимиты энергопотребления.