НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Майнеры угрожают Сибири дефицитом электроэнергии

Источник:
«Коммерсантъ»
413 0

Россия является одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют, но добиться этого удалось за счет профицита энергетических мощностей в Сибири. Дальнейшее наращивание майнинга может угрожать дефицитом электроэнергии, который будет сдерживать развитие сибирских регионов.

«Мы рады, что бизнес, который работает в этой сфере, неплохо зарабатывает, но профицит энергоресурсов Сибири не должен превратиться в дефицит. Майнинг — это хорошо, но строительство жилья, промышленных и социальных объектов не менее, а, может даже, более важно», — сказал президент, выступая на пленарной сессии ВЭФ.

Глава государства напомнил, что правительство уже приняло решение, которое позволит сохранить баланс и структурировать отрасль криптовалют. Речь идет о законе о майнинге, который разрешает в России добычу криптовалюты. Он вступил в силу 17 августа, однако некоторые его положения заработают позже.

Закон определяет, что право осуществлять майнинг имеют только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр. Физлица получат право на майнинг цифровой валюты без включения в реестр, однако для этого им нельзя превышать установленные лимиты энергопотребления.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Россия опередила США и Катар по экспорту газа
Экономист оценил идею запрета майнинга в Иркутской области
Рост доходов России от экспорта нефти удивил западных экономистов
Стоимость бензина Аи-95 приблизилась к историческому рекорду
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«План победы над Россией» Зеленского удивил западных экспертов
Киев перебросил под Покровск элитную наступательную бригаду
«Красная фурия» появилась в «Мире танков»
Россия изменит ядерную доктрину из‑за действий Запада
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский объяснил секретность планов нападения на Курскую область
Российская армия прорвала оборону ВСУ в районе Клещеевки
Майнеры угрожают Сибири дефицитом электроэнергии
Поставки самолета «Байкал» сдвинут на год
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

А подгнивших тарасиков забирать не планирует)?

volmen

Зеля с мая никто, и звать его никак. Зачем распространять его заявления?

Danilon

Демографическая спецоперация. Даже звучит погано, не говоря уже о том, что кроме специального завоза...

vad7958

А что конкретно ,ещё больше не русских завести сюда?!Это они могут...