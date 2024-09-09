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Россия исчерпала советские резервы энергетики

Источник:
Sibnet.ru
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Сфера электроэнергетики в России недостаточно профинансирована, созданные еще во времена СССР резервы исчерпаны, заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев.

«Основная причина — недофинансирование модернизации оборудования и поддержания его в нормативном состоянии», — сообщил министр в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

Так, энергосистема Дальнего Востока входит в осенне-зимний период без требуемого резерва генерирующих мощностей, в том числе из-за переноса капремонта нескольких теплоэлектростанций.

«Мы уже отнесли субъекты ДФО к регионам с высокими рисками в электроэнергетике и реализуем меры по снижению аварийности и повышению надежности тепловой генерации», — уточнил Цивилев.

По оценке экспертов, региону в ближайшие годы может понадобиться до 3 ГВт новых электростанций. На 2025 год на Дальнем Востоке планируется запустить энергорынок с гибкими тарифами, в рамках реформы будут обновлены старые электростанции и построены новые.

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