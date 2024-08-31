Россия опередила США и Катар по экспорту газа

Россия по итогам 2023 года сохранила лидерство по экспорту газа, опередив США и Катар, следует из данных Международного газового союза.

Введенные против Москвы санкции не помешали ей поставлять топливо в европейские государства, отмечается в отчете. Данные страны по-прежнему остаются крупнейшими потребителями российского сжиженного природного газа.

Более того, Россия до сих пор является крупнейшим экспортером газа в мире. В прошлом году страна поставила в другие государства 139 миллиардов кубических метров газа. На втором и третьем местах в соответствующем рейтинге оказались Катар и США.

Первый по итогам 2023 года экспортировал 128 миллиардов кубических метров газа, а Соединенные Штаты — 127 миллиардов кубических метров газа. Четвертую строчку заняла Норвегия с показателем в 120 миллиардов кубических метров газа.

Со ссылкой на подсчеты компании «Газпром» аналитики отметили, что в период с января по август 2024 года поставки топлива по трубопроводу «Сила Сибири» увеличились на 37%. Уже в следующем году эта нитка достигнет своей проектной мощности в 38 миллиардов кубометров.