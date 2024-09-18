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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль назвал очень опасной реакцию НАТО на предупреждение Путина

Источник:
РИА Новости
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Игнорирование Североатлантическим блоком предупреждения президента Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием по России — чрезвычайно опасное и провокационное, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Такое показное желание не принимать серьезно во внимание заявления российского президента — это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Генсек НАТО накануне Йенс Столтенберг накануне заявил, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию.

По его словам, Путин не раз объявлял подобные красные линии, но не шел на эскалацию и поэтому риска непосредственного конфликта между НАТО и Россией нет.

На прошлой неделе Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.

«Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине», — подчеркнул Путин.

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Тема: Военная операция на Украине
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