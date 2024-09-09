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Глава Минэнерго пообещал нарастить производство бензина

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство России намерено наращивать производство топлива за счет модернизации НПЗ, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев.

«Подчеркну, что развитие нефтепереработки остается одним из ключевых приоритетов работы Минэнерго», — сказал в интервью ТАСС Цивилев

По словам  министра, в России «продолжается модернизация НПЗ, позволяющая постепенно увеличивать выпуск светлых нефтепродуктов, действует инвестиционная надбавка к обратному акцизу на сырье — важный инструмент поддержки отрасли со стороны государства».

Цивилев отметил, что для наполнения внутреннего рынка российское правительство запретило экспорт бензина.

«Практика показала, что точечное использование запретов экспорта позволяет при необходимости найти нужный баланс между насыщением внутреннего рынка и загрузкой нефтеперерабатывающих заводов», — добавил министр.

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