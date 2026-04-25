Названо имеющееся только у России сырье

Бадделеитовый концентрат
Фото: James St. John / CC BY 2.0

Россия является единственной страной в мире, которая производит бадделеитовый концентрат, рассказала заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

Такой концентрат незаменим в высокотемпературных технологиях, при этом Россия извлекает его как попутный продукт при переработке руд циркониевых месторождений, уточнила специалист в комментарии РИА Новости.

Сейчас бадделеитовый концентрат производится лишь на одном предприятии и применяется в производстве огнеупорных материалов в качестве защитных конструкций, для керамики, а также в литейном производстве.

Из-за своей уникальности и узкой специализации цена этого концентрата не зависит от колебаний на мировых рынках и обычно втрое выше, чем у премиального циркониевого концентрата. Ресурс стоит более 2,4 тысячи долларов за тонну.

Бадделеитовый концентрат — это мелкодисперсный порошок черного цвета, содержащий природный оксид циркония (ZrO₂). Он очень тугоплавкий — его температура плавления составляет 2700 градусов Цельсия.

Еще по теме
Евросоюз ввел запрет на импорт российского СПГ
Италия призвала Евросоюз вернуться к закупкам российского газа
США продлили разрешение на продажу российской нефти
Европа лишилась запасов авиационного топлива
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Узбекская игра стала самой продаваемой в мире
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
PlayStation ввела проверку возраста геймеров
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Раскрыт размер нового налога для электроники
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора. ВИДЕО
Путин назвал приоритетную задачу России