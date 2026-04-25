Названо имеющееся только у России сырье

Россия является единственной страной в мире, которая производит бадделеитовый концентрат, рассказала заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

Такой концентрат незаменим в высокотемпературных технологиях, при этом Россия извлекает его как попутный продукт при переработке руд циркониевых месторождений, уточнила специалист в комментарии РИА Новости.

Сейчас бадделеитовый концентрат производится лишь на одном предприятии и применяется в производстве огнеупорных материалов в качестве защитных конструкций, для керамики, а также в литейном производстве.

Из-за своей уникальности и узкой специализации цена этого концентрата не зависит от колебаний на мировых рынках и обычно втрое выше, чем у премиального циркониевого концентрата. Ресурс стоит более 2,4 тысячи долларов за тонну.

Бадделеитовый концентрат — это мелкодисперсный порошок черного цвета, содержащий природный оксид циркония (ZrO₂). Он очень тугоплавкий — его температура плавления составляет 2700 градусов Цельсия.