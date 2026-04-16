Европа лишилась запасов авиационного топлива

Текущих запасов авиационного топлива в Европе хватит примерно на шесть недель, сообщил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

Если поставки, нарушенные войной в Иране и блокировкой Ормузского пролива, не будут восстановлены в ближайшее время, авиакомпании скоро начнут отменять рейсы, уточнил чиновник в интервью Associated Press.

По словам главы Международного энергетического агентства, мир переживает «крупнейший энергетический кризис, с которым мы когда-либо сталкивались». Помимо проблем с авиатопливом события вокруг Ирана будут и дальше способствовать повышению цен на бензин.

После начала войны в Иране авиакомпании по всему миру столкнулись с серьезными проблемами из-за резкого роста цен на авиатопливо и его дефицита. Многие авиаперевозчики сократили число рейсов и повысили цены на билеты.