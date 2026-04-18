НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

США продлили разрешение на продажу российской нефти

Источник:
Sibnet.ru
210 0
Нефтяной танкер
Фото: © Sibnet.ru

Соединенные Штаты разрешили до 16 мая продажу, перевозку и выгрузку российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры в период до 17 апреля.

Соответствующая генеральная лицензия была опубликована Управлением по контролю за иностранными активами американского Минфина. Новый документ заменяет собой аналогичную лицензию от 19 марта, действие которой завершилось 11 апреля.

Тем самым продлевается временное окно для завершения текущих сделок и логистических цепочек, связанных с российским сырьем. Разрешение не распространяется на транзакции, связанные с Ираном, Кубой, Северной Кореей и новыми регионами России, включая Крым.

Глава Минфина США Скотт Бессент ранее объяснил ослабление санкций против российской нефти необходимостью обеспечения стабильности на мировом энергетическом рынке и поддержания низких цен на топливо.

Согласно данным Международного энергетического агентства, в марте выручка России от продажи нефти и нефтепродуктов на внешних рынках превысила 19 миллиардов долларов — по сравнению с февралем доходы выросли на 9,7 миллиарда долларов.

Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Систему распознавания ключевых слов нашли в мессенджере Max
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Заработал первый в мире квантовый интернет
Виктория Боня записала обращение к Путину от «лица народа»
Обсуждение (0)
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Все статьи
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Самое обсуждаемое
50
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
32
Эрдоган пригрозил Израилю войной
30
Студент с мокасином напал на Ленина в Мавзолее
28
Трамп счел нелепым финансирование НАТО для защиты от России
24
Кремль сообщил, когда восстановят работу интернета в России