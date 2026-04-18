США продлили разрешение на продажу российской нефти

Соединенные Штаты разрешили до 16 мая продажу, перевозку и выгрузку российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры в период до 17 апреля.

Соответствующая генеральная лицензия была опубликована Управлением по контролю за иностранными активами американского Минфина. Новый документ заменяет собой аналогичную лицензию от 19 марта, действие которой завершилось 11 апреля.

Тем самым продлевается временное окно для завершения текущих сделок и логистических цепочек, связанных с российским сырьем. Разрешение не распространяется на транзакции, связанные с Ираном, Кубой, Северной Кореей и новыми регионами России, включая Крым.

Глава Минфина США Скотт Бессент ранее объяснил ослабление санкций против российской нефти необходимостью обеспечения стабильности на мировом энергетическом рынке и поддержания низких цен на топливо.

Согласно данным Международного энергетического агентства, в марте выручка России от продажи нефти и нефтепродуктов на внешних рынках превысила 19 миллиардов долларов — по сравнению с февралем доходы выросли на 9,7 миллиарда долларов.