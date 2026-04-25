Евросоюз ввел запрет на импорт российского СПГ

Евросоюз ввел с 25 апреля в действие запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), закупаемого по краткосрочным контрактам.

Решение оформлено в виде регламента, что позволило избежать блокировки отдельными странами ЕС и согласовать его квалифицированным большинством голосов. При этом Словакия и Венгрия уже заявили, что оспаривают это решение в суде.

Запрет затронет поставки СПГ по контрактам сроком менее года, включая часть действующих соглашений. Данный шаг станет первым этапом по полному прекращению импорта российского газа в Евросоюз к 2027 году.

Согласно плану, с 17 июня этого года будет введен запрет на российский трубопроводный газ по краткосрочным контрактам, с 1 января 2027 года введут полный запрет СПГ, включая долгосрочные контракты.

Сейчас Россия остается на втором месте после США среди поставщиков СПГ в Европу, ее доля составляет порядка 14%. По поставкам трубопроводного газа в ЕС Россия занимает четвертое место с показателем около 12%.