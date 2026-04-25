Евросоюз ввел запрет на импорт российского СПГ

Sibnet.ru
Газовый танкер (газовоз)
Фото: © Sibnet.ru

Евросоюз ввел с 25 апреля в действие запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), закупаемого по краткосрочным контрактам.

Решение оформлено в виде регламента, что позволило избежать блокировки отдельными странами ЕС и согласовать его квалифицированным большинством голосов. При этом Словакия и Венгрия уже заявили, что оспаривают это решение в суде.

Запрет затронет поставки СПГ по контрактам сроком менее года, включая часть действующих соглашений. Данный шаг станет первым этапом по полному прекращению импорта российского газа в Евросоюз к 2027 году.

Согласно плану, с 17 июня этого года будет введен запрет на российский трубопроводный газ по краткосрочным контрактам, с 1 января 2027 года введут полный запрет СПГ, включая долгосрочные контракты.

Сейчас Россия остается на втором месте после США среди поставщиков СПГ в Европу, ее доля составляет порядка 14%. По поставкам трубопроводного газа в ЕС Россия занимает четвертое место с показателем около 12%.

Captain Nemo

Эта говорильня уже лет 30 идет.За счет кого поднимать демографию,за счет гастрабайтеров из азиатских...

pepelmetal

Да нет, за это как раз будут платить рядовые жители есэс

Улитка на склоне

Смешно. Соотношение цен и зарплат ну никак этого не позволит.

_ASUS__

ещё два года продолжающегося геноцида украинцев ... про репарации это конечно очень смешно то есть европой...