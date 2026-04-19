Евросоюз должна возобновить поставки энергоресурсов из России, заявил вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини на митинге «Патриоты за Европу».

«США приостановили до 16 мая санкции, блокирующие торговлю и закупки российской нефти. Это сделали не какие-то бывшие советские отсталые страны — это сделала величайшая демократия мира. Если они делают это в Вашингтоне, это же должны сделать и в Брюсселе», — приводит ТАСС заявление Сальвини.

По его словам, Европа вместо закрытия заводов, школ и больниц должна вернуться к закупкам газа и нефти по всему миру, включая Россию, «поскольку мы не воюем» с Москвой.



США ранее повторно вывели из-под санкций продажу российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 17 апреля 2026 года.