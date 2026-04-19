НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Италия призвала Евросоюз вернуться к закупкам российского газа

Источник:
РБК
174 1
Газопровод
Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Евросоюз должна возобновить поставки энергоресурсов из России, заявил вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини на митинге «Патриоты за Европу».

«США приостановили до 16 мая санкции, блокирующие торговлю и закупки российской нефти. Это сделали не какие-то бывшие советские отсталые страны — это сделала величайшая демократия мира. Если они делают это в Вашингтоне, это же должны сделать и в Брюсселе», — приводит ТАСС заявление Сальвини.

По его словам, Европа вместо закрытия заводов, школ и больниц должна вернуться к закупкам газа и нефти по всему миру, включая Россию, «поскольку мы не воюем» с Москвой.

США ранее повторно вывели из-под санкций продажу российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 17 апреля 2026 года.

Экономика #Недра и ТЭК
Обсуждение (1)
Топ комментариев

Twilight88

Правильно, ещё один способ поиметь бабосиков с остатков населения!)

Uynachalnica

Я бы предложил другой срок - 90 лет! У всех граждан России появиться возможность дожить до этих лет!...

Удавиков

барыги и перепродажники у руля в министерствах, больше они ничего дать не могут стране, развитие производственных...

EvgenAEY

и это правильно, полицайскому жандармерийсиату надо знать всех в лицо, а то вдруг до 60-ти доживут