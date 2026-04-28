Объединенные Арабские Эмираты выйдут из ОПЕК

Объединенные Арабские Эмираты выйдут из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. По его словам, решение не окажет существенного влияния на рынок.

Министр отметил, что в будущем мир будет нуждаться в большем количестве энергии. Выход из ОПЕК позволит сотрудничать с партнерами и инвесторами, чтобы обеспечить потребности мирового рынка нефтепродуктов, передает Reuters.

ОПЕК — международная организация, объединяющая страны-экспортеры нефти для контроля цен и объемов добычи на мировом рынке. ОПЕК+ представляет собой расширенный формат, включающий страны ОПЕК и еще ряд государств, не входящих в организацию (включая Россию).

Участники ОПЕК и ОПЕК+ координируют свои действия для стабилизации нефтяного рынка. В состав организаций входят преимущественно страны Ближнего Востока и Африки — в частности, Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Кувейт, Алжир.

Еще по теме
Россия остановит транзит нефти в Германию
Названо имеющееся только у России сырье
Евросоюз ввел запрет на импорт российского СПГ
Италия призвала Евросоюз вернуться к закупкам российского газа
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Sibnet начинает «Морской бой»
Рейтинг доверия Путину упал до нового минимума
Дачный туалет вне закона: правила и штрафы в 2026 году
Игра Escape from Tarkov Arena стала бесплатной
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
44
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
21
Песков объяснил, почему Россия не может быть угрозой для Европы
18
ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора. ВИДЕО
16
Путин назвал приоритетную задачу России
16
Подсчитана сумма для восстановления Украины