Объединенные Арабские Эмираты выйдут из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. По его словам, решение не окажет существенного влияния на рынок.

Министр отметил, что в будущем мир будет нуждаться в большем количестве энергии. Выход из ОПЕК позволит сотрудничать с партнерами и инвесторами, чтобы обеспечить потребности мирового рынка нефтепродуктов, передает Reuters.

ОПЕК — международная организация, объединяющая страны-экспортеры нефти для контроля цен и объемов добычи на мировом рынке. ОПЕК+ представляет собой расширенный формат, включающий страны ОПЕК и еще ряд государств, не входящих в организацию (включая Россию).

Участники ОПЕК и ОПЕК+ координируют свои действия для стабилизации нефтяного рынка. В состав организаций входят преимущественно страны Ближнего Востока и Африки — в частности, Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Кувейт, Алжир.