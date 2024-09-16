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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Командир «Ахмата» отказался спасать сдавшихся в плен

Источник:
Sibnet.ru
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Апти Алаудинов
Фото: © телеграм-канал Апти Алаудинова

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что не будет спасать добровольно сдавшихся в плен чеченцев, они «не заслуживают даже жизни».

Алаудинов в видеообращении подчеркнул, что может вытащить из плена «кого угодно, но не чеченцев, которые добровольно сдались». По его словам, чеченцы «испокон веков» считали сдачу в плен «самым большим позором», который «нельзя смыть вообще ничем, кроме как своей кровью».

«На самом деле, я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже жизни. Потому что меня удивляет, как вы собираетесь после того, как вы подняли лапы и сдались, как девочки, в плен, как вы собираетесь вообще жить, как вы будете смотреть в глаза своим домашним», — обратился он к добровольно сдавшимся в плен чеченцам и посоветовал им «закончить свой путь мужчинами».

При этом глава «Ахмата» отметил, что речь не идет о тех военных, которые попали в плен в состоянии, когда они «не могут собой совладать, будучи тяжело ранеными, контуженными». Таких людей вытаскивают «любыми путями».

В августе Алаудинов говорил, что украинцы делают «очень много вбросов» о сдающихся в плен бойцах спецназа «Ахмат». Тогда он утверждал, что никто из «Ахмата» в плен не сдавался — все «бьются как львы».

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Тема: Военная операция на Украине
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