НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Генсек НАТО не увидел перехода красных линий в ударах по России

Источник:
РБК
681 22

Снятие ограничений на применение Киевом западного дальнобойного оружия для ударов по России не станет переходом красной линии, после которой НАТО вступит в «в состоянии войны» с Москвой, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Президент России Владимир Путин не раз объявлял подобные красные линии, но не пошел на эскалацию с НАТО, цитирует РБК Столтенберга.

«Он не сделал этого, потому что понимает, что НАТО является сильнейшим военным альянсом в мире. Они также понимают, что ядерное оружие, ядерная война не могут быть выиграны и в ней не следует участвовать. И мы несколько раз ясно давали ему это понять», — сказал генсек альянса.

Столтенберг сообщил, что поддерживает решение членов альянса снять ограничения на применение Украиной поставляемого ими дальнобойного оружия для ударов по России.

«Неправильно говорить, что союзники по НАТО станут стороной конфликта, если позволят использовать оружие против законных целей на территории России», — подчеркнул он.

Путин 12 сентября заявил, что снятие ограничений на использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по России будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
США срочно перебросили войска к Аляске из‑за учений «Океан»
Зеленский лично попросит Байдена разрешить удары вглубь России
Британия исключила скорое одобрение ударов вглубь России
Замглавы МО РФ рассказал о планах НАТО отправить войска на Украину
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Евросоюз получил пугающее предупреждение
Раскрыты цели дальнобойных ударов ВСУ вглубь России
Норвегия зафиксировала скачок радиации на границе с Россией
Определился победитель шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»
Обсуждение (22)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

WIDESCREEN

Ты уже достал тут всех своим параноидальным мышлением про ядерное оружие.Иди домашнее задание делай,заатра...

mosquito__2010

где кастрюли там всегда деструкция и разруха. такой взращенный западом менталитет

GammiPluh

Заругает Токаева дед автопилотный, ой заругает. Нельзя такое в уши избирателям перед выборами то невпопад...

pepelmetal

Тарасьё сами как экологическая катастрофа!