Генсек НАТО не увидел перехода красных линий в ударах по России

Снятие ограничений на применение Киевом западного дальнобойного оружия для ударов по России не станет переходом красной линии, после которой НАТО вступит в «в состоянии войны» с Москвой, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Президент России Владимир Путин не раз объявлял подобные красные линии, но не пошел на эскалацию с НАТО, цитирует РБК Столтенберга.

«Он не сделал этого, потому что понимает, что НАТО является сильнейшим военным альянсом в мире. Они также понимают, что ядерное оружие, ядерная война не могут быть выиграны и в ней не следует участвовать. И мы несколько раз ясно давали ему это понять», — сказал генсек альянса.

Столтенберг сообщил, что поддерживает решение членов альянса снять ограничения на применение Украиной поставляемого ими дальнобойного оружия для ударов по России.

«Неправильно говорить, что союзники по НАТО станут стороной конфликта, если позволят использовать оружие против законных целей на территории России», — подчеркнул он.

Путин 12 сентября заявил, что снятие ограничений на использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по России будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте.