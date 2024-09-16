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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Названо идеальное время для переговоров Украины и России

Источник:
Sibnet.ru
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Украина должна начать мирные переговоры с Россией до наступления зимы, сейчас самое подходящее «окно» для инициации диалога, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Именно сейчас Украина может рассчитывать на наилучший исход, но пока Киев политически не готов принять такую сделку», — отметил эксперт в беседе с главой Партии рабочих Великобритании Джорджем Галлоуэем.

Риттер уточнил, что если Украина не согласится участвовать в мирных переговорах до конца текущего года, то страна понесет колоссальные потери до начала весны, а также значительно ухудшит переговорные позиции.

«Если переговоры не состоятся, то зима будет разрушительной для Украины. И следующее окно возможностей сможет открыться только весной, но на этот раз Украина не будет иметь никакой переговорной позиции, так как она уже будет разгромлена», — пояснил эксперт.
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Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

Nik3316

больше всех АЭС по миру строит, самых передовых... а ты продолжай какать русофоб

Asd10

А куда смотрели люди?? 🤔 Интересное заявление. Куда смотрели родители этого сексолога, когда его делали??

mosquito__2010

да свинти уже ботяра вместе с палатой солидарных все спасибо скажут

GammiPluh

Когда-нибудь ты поплатишься за свой базар. Может не сегодня, но точно поплатишься