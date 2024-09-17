Сотни членов «Хезболлы» пострадали при взрыве пейджеров

Сотни членов движения «Хезболла» пострадали при детонации пейджеров в Ливане, которые они использовали для связи между собой.

В настоящее время в больницы Ливана поступает большое количество людей с различными травмами, по предварительным оценкам, количество раненных превышает 1500 человек, передает агентство Reuters.

В частности, ранение при взрыве личного пейджера получил посол Иран в Ливане Моджтаба Амани. Власти Ливана уже призвали владельцев пейджеров призвали немедленно избавиться от них.

Пейджеры использует шиитское ливанское движение «Хезболла» как закрытую систему связи, наименее подверженную взлому и прослушиванию. Эксперты отмечают, что детонация устройств произошла из-за «высокотехнологичного воздействия», которое могли организовать спецслужбы Израиля.