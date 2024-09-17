Норвегия зафиксировала скачок радиации на границе с Россией

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности зафиксировало повышение радиации выше нормальных порогов на границе с Россией.

В пробах двух станций радиационного наблюдения Викшефьелль и Сванховд были обнаружены следы цезия-137 — радиоактивного изотопа, который выделяется при распаде урана-235, пишет Barrents Observer со ссылкой на заявление ведомства.

Количество цезия-137 в пробах было низким, хотя и превысило нормальные значения. Радиоактивный изотоп был обнаружен в период с 9 по 12 сентября и лишь на станциях, близких к норвежско-российской границе.

Специалисты отметили, что источник появления цезия-137 неясен. Цезий-137 — распространенный радионуклид с периодом распада более 30 лет. Российские власти пока никак не прокомментировали данные норвежского ведомства.