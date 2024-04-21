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Уничтожение украинской энергетики ударило по Западу

Источник:
Bloomberg
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Массированные российские удары по украинским энергетическим объектам привели к скачку цен на газ в Европе на 10%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой Международное энергетическое агентство.

Российские войска предприняли три масштабных удара по украинским электроэнергетическим предприятиям. Россия также впервые с начала специальной военной операции атаковала беспилотниками и ракетами ключевые объекты газовой инфраструктуры Украины.

Удары украинских энергетических объектов стали масштабнее и лучше спланированы, чем за предыдущие два года боевых действий. В результате из строя были выведены генерирующие мощности, а поставки электроэнергии ограничены, приводит Bloomberg мнение экспертов.

На Украине российский удар уничтожил машинный зал угольной Трипольской электростанции примерно в 45 километрах к югу от столицы. Всего по объекту было выпущено шесть ракет, сообщил агентству на условиях анонимности источник.

Международное энергетическое агентство предупредило, что уничтожение энергетической и газовой инфраструктуры на Украине грозит ударить экономике Европы.

Тема: Военная операция на Украине
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