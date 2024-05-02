Кремль ответил на обвинения в применении Россией химоружия на Украине

Обвинения в том, что Россия применяла химоружие против ВСУ, голословны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы видели новости на этот счет. Как всегда такие обвинения звучат абсолютно голословно, ничем не подкреплены», — цитирует ТАСС Пескова.

«Госдепартамент пришел к выводу, что Россия использовала химическое оружие хлорпикрин против украинских войск в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия», — говорится в заявлении Госдепа.

Использование подобных веществ не является единичным эпизодом, указывает Госдеп. Применение химикатов, «вероятно, связано с желанием выбить украинские силы с укрепленных позиций и добиться тактического успеха на поле боя», говорится в сообщении.

Хлорпикрин — жидкость, пары которой поражают кожу и слизистые, а в высоких концентрациях оказывают удушающее действия, вызывая неконтролируемые конвульсии мышц диафрагмы.