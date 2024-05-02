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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль ответил на обвинения в применении Россией химоружия на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Обвинения в том, что Россия применяла химоружие против ВСУ, голословны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы видели новости на этот счет. Как всегда такие обвинения звучат абсолютно голословно, ничем не подкреплены», — цитирует ТАСС Пескова.

«Госдепартамент пришел к выводу, что Россия использовала химическое оружие хлорпикрин против украинских войск в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия», — говорится в заявлении Госдепа.

Использование подобных веществ не является единичным эпизодом, указывает Госдеп. Применение химикатов, «вероятно, связано с желанием выбить украинские силы с укрепленных позиций и добиться тактического успеха на поле боя», говорится в сообщении.

Хлорпикрин — жидкость, пары которой поражают кожу и слизистые, а в высоких концентрациях оказывают удушающее действия, вызывая неконтролируемые конвульсии мышц диафрагмы.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

pepelmetal

Но хотя бы один фе16 нужно на выставку!

Uynachalnica

Знатно она задвинула! Тут бы еще посмотреть кто и на чьем теле черви?!

Verlan92

Вопрос как они меряют????И у кого?Ко мне никто с линейкой не подходил.

scorpion2777

Не они как абрамсы, в тылу будут отсиживаться.