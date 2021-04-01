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Брат с сестрой топором и лопатой разгромили «Жигули» в Туве. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Полицейские задержали «Жигули» без номеров с водителем без прав, во время эвакуации владельцы машины — брат и сестра топором и лопатой разбили автомобиль, сообщает МВД по Туве.

Инспекторы ДПС в Кызыле остановили автомобиль «ВАЗ 2105» без номеров. За рулем был 18-летний парень без водительских прав. В отношении него госавтоинспекторы составили пять административных протоколов за различные нарушения, материалы направлены в комиссию.

В салоне находились брат и сестра 17 и 20 лет, которые представились владельцами задержанного автомобиля. Регистрационных документов на транспортное средство, кроме договора купли-продажи от 2019 года, оформленного на третье лицо, граждане не предоставили. Кроме того, в оперативно-справочных учетах ГИБДД автомашина не числилась.

Девушка и юноша, выражаясь нецензурной бранью и используя в качестве орудия топор и лопату, начали уничтожать машину, чтобы ее не увез эвакуатор.

В отношении них были составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»: материалы в отношении несовершеннолетнего были рассмотрены инспекторами ПДН и переданы в комиссию по делам несовершеннолетних мэрии Кызыла. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей законные представители будут привлечены по статьи 5.35 КоАП РФ.

Судья Кызылского городского суда Республики Тыва признал виновной 20-летнюю жительницу Кызыла в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 20.1 КоАП РФ, ей был назначен штраф. Судом учтены смягчающие обстоятельства в виде раскаяния и признания вины, а также наличия двух малолетних детей.

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Республика Тува #ЧП #Происшествия
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