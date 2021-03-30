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Нестабильная погода установится в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Температура ночью со среды на четверг в Бурятии будет теплее, чем днем. Но к концу недели воздух прогреется до 10 градусов тепла, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

Температура на неделе в Бурятии будет неоднородной. Заморозки сменятся оттепелями, а солнечная погода — снегом. В течение недели ожидается повышение дневных температур.

В среду по республике местами небольшой снег, северной половине до умеренного. Ветер усилится до 18 метров в секунду. Температура ночью по Бурятии от 1 градуса мороза до 4 тепла, а по северу до 12 градусов ниже нуля. Днем в большинстве районов до 2 градусов мороза, местами до плюс 10.

«Днем будет холоднее, чем ночью», — прокомментировала представитель гидрометцентра.

В четверг днем без осадков. А ночью ожидается снег. Температура ночью опустится до 8 градусов мороза, по северу до 13-и. Но днем в четверг будет теплее, чем в среду — в большинстве районов 5-10 градусов выше нуля.

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