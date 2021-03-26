НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Потепление нарушило режим медведей у Байкала

Источник:
Sibnet.ru
170 1
Фото: © ФГУП «Заповедное Подлеморье»

Медведи в Баргузином заповеднике Бурятии последние несколько лет просыпаются и выходят из берлоги раньше срока. Сбивает с толку хозяев тайги потепление, сообщила пресс-служба ФГУП «Заповедное Подлеморье».

Пятница, 26 марта, в народном календаре отмечена, как Никифоров день. Считается, что в этот день пробуждаются медведи от зимней спячки и начинают выходить из своих берлог.

Но в Баргузинском заповеднике первый след медведя в этом году был обнаружен 11 марта. Вышел медведь из берлоги удивительно рано, так как обычно пробуждение косолапых в этой местности приходится на приходится на 17 апреля.

Но в последние годы дата сместилась на конец марта, что связано с глобальными климатическими изменениями. Потепление сбивает медведей с толку, и они просыпаются раньше срока. 

Еще по теме
Жительница Красноярска завела в однушке 120 кошек
Ползущую по снегу лягушку сняли на видео в Новосибирске
Собаки из приюта помогут справиться с аэрофобией в аэропорту Абакана
Ветеринары в Чите взяли под опеку новорожденных тигрят
смотреть все
Бурятия #Звери #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жительница Красноярска завела в однушке 120 кошек
Осужденных в Забайкалье засыпало горячим шлаком
Роспотребнадзор рассказал о тройной защите «ЭпиВакКороны»
Ползущую по снегу лягушку сняли на видео в Новосибирске
Самое популярное
Циклон принесет в Новосибирск снегопады
Западные СМИ заговорили о роковой ошибке унижения России
Гроза со снегом прошла в Забайкалье
Рыбак выловил окуня-монстра на озере в Бурятии
Обсуждение (1)
Картина дня
Байден захотел быть президентом до 86 лет
Вертолет Ка-32 МЧС разбился под Калининградом
Роспотребнадзор рассказал о тройной защите «ЭпиВакКороны»
Гиперзвуковой «Циркон» уничтожил все цели на испытаниях
Отношения
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

лачинов

Да не надо никуда ездить. Зачем столько сил и средств на ерунду тратить? Если по важному делу то еще...

Drronum

А ты предлагаешь еще и четвертый бункер построить?

лачинов

Может быть, может быть. Только под его чутким руководством почему то истинные ценности уже много лет...

Drronum

Решил теперь культуру с колен поднимать! Что не поднимит с колен, то все начинает загинаться.
Sibnet.Ru