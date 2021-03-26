Потепление нарушило режим медведей у Байкала

Медведи в Баргузином заповеднике Бурятии последние несколько лет просыпаются и выходят из берлоги раньше срока. Сбивает с толку хозяев тайги потепление, сообщила пресс-служба ФГУП «Заповедное Подлеморье».

Пятница, 26 марта, в народном календаре отмечена, как Никифоров день. Считается, что в этот день пробуждаются медведи от зимней спячки и начинают выходить из своих берлог.

Но в Баргузинском заповеднике первый след медведя в этом году был обнаружен 11 марта. Вышел медведь из берлоги удивительно рано, так как обычно пробуждение косолапых в этой местности приходится на приходится на 17 апреля.

Но в последние годы дата сместилась на конец марта, что связано с глобальными климатическими изменениями. Потепление сбивает медведей с толку, и они просыпаются раньше срока.