Потепление нарушило режим медведей у Байкала

Медведи в Баргузином заповеднике Бурятии последние несколько лет просыпаются и выходят из берлоги раньше срока. Сбивает с толку хозяев тайги потепление, сообщила пресс-служба ФГУП «Заповедное Подлеморье».
Пятница, 26 марта, в народном календаре отмечена, как Никифоров день. Считается, что в этот день пробуждаются медведи от зимней спячки и начинают выходить из своих берлог.
Но в Баргузинском заповеднике первый след медведя в этом году был обнаружен 11 марта. Вышел медведь из берлоги удивительно рано, так как обычно пробуждение косолапых в этой местности приходится на приходится на 17 апреля.
Но в последние годы дата сместилась на конец марта, что связано с глобальными климатическими изменениями. Потепление сбивает медведей с толку, и они просыпаются раньше срока.
лачиновДа не надо никуда ездить. Зачем столько сил и средств на ерунду тратить? Если по важному делу то еще...
DrronumА ты предлагаешь еще и четвертый бункер построить?
лачиновМожет быть, может быть. Только под его чутким руководством почему то истинные ценности уже много лет...
DrronumРешил теперь культуру с колен поднимать! Что не поднимит с колен, то все начинает загинаться.