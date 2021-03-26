Красноярский край и Кузбасс стали лидерами по числу убийств

Татарстан, Красноярский край и Кемеровская область стали лидерами в начале 2021 года по числу убийств, сообщается в материалах Генпрокуратуры о состоянии преступности за январь.

«В текущем году наибольшее число убийств совершено в Республике Татарстан — 31, Красноярском крае — 26 и Кемеровской области —24», — говорится в отчете.

В Красноярском крае и Кемеровской области количество убийств сократилось на 3,7% и 17,2% соответственно.

Всего в России в январе было зарегистрировано 774 убийства с покушениями, что немного больше, чем годом ранее (723) и сопоставимо с показателями, которые фиксировались два-три года назад.