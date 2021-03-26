Красноярский край и Кузбасс стали лидерами по числу убийств

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Татарстан, Красноярский край и Кемеровская область стали
лидерами в начале 2021 года по числу убийств, сообщается в материалах Генпрокуратуры
о состоянии преступности за январь.
«В текущем году наибольшее число убийств совершено в
Республике Татарстан — 31, Красноярском крае — 26 и Кемеровской области —24», —
говорится в отчете.
В Красноярском крае и Кемеровской области количество убийств
сократилось на 3,7% и 17,2% соответственно.
Всего в России в январе было зарегистрировано 774 убийства с
покушениями, что немного больше, чем годом ранее (723) и сопоставимо с
показателями, которые фиксировались два-три года назад.