Больше миллиарда потратят на капремонт ЛДС «Сибирь»

Новые трибуны, раздевалки и вентиляция появятся в ЛДС «Сибирь» за 1,1 миллиарда рублей, сообщила Sibnet.ru пресс-служба группы «Сибантрацит», одного из учредителей хоккейного клуба «Сибирь».

«Общий объем финансирования на реконструкцию ЛДС «Сибирь» со стороны "Сибирского Антрацита" — свыше 1,1 миллиарда рублей. Это дополнительно к финансированию самого ХК "Сибирь"», — ответила Sibnet.ru пресс-служба компании.

За 1,1 миллиарда в ЛДС будут проведены следующие работы:

Возведение новых трибун западной и северной сторон ЛДС (с 17 по 31, а также 1 сектор, включая ВИП-ложи)

Установка новых зрительских сидений

Переоборудование подтрибунных помещений западной стороны в две новые современные раздевалки

Замена вентиляции и системы осушения воздуха всего ледового дворца

Появится новый гараж для ледозаливочных машин с возможностью заливки и обслуживания двух машин одновременно

Все финансирование, а также организация и проведение работ ведется одним из учредителей ХК «Сибирь» — Группой «Сибантрацит», сообщили Sibnet.ru в пресс-службе ХК «Сибирь». Все работы намерены закончить за 180 дней.

Меньше миллиметра: как заливают искусственный лед

Последний раз капитальный ремонт во дворце спорта делали в 2019 году. Тогда там заменили охлаждающую плиту, холодильную систему и борты.

Сейчас в Новосибирске идет строительство новой ледовой арены, где в 2023 году планируется принять Молодежный чемпионат мира по хоккею. Стоимость всего комплекса работ оценивается в 19,5 миллиарда рублей, из которых 10,5 миллиарда рублей – строительство спортивного объекта. Новый ЛДС будет вмещать 10 тысяч зрителей (вместимость «Сибири» — 7,4 тысячи зрителей).