Миллиардеров посчитали в Новосибирской области

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Более 25 тысяч миллионеров проживает в Новосибирской области,
а миллиардеров в регионе — 28 человек, число обеспеченных новосибирцев выросло, сообщила УФНС по региону.
Число новосибирцев с доходом за 2019 год от 1 до 10 миллионов
рублей увеличилось по сравнению с 2018 годом с 21 тысячи человек до 25 тысяч
человек, а количество граждан, задекларировавших доходы свыше 1 миллиарда рублей
с четырех до 28 человек.
Люди с доходом свыше 1 миллиарда получили прибыль от розничной
и оптовой торговли, от продажи ценных бумаг, в виде прибыли контролируемой
иностранной компании.
Наибольшее количество физических лиц-миллионеров проживает в
Центральном районе Новосибирска или в Новосибирском районе области.