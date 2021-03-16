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Миллиардеров посчитали в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более 25 тысяч миллионеров проживает в Новосибирской области, а миллиардеров в регионе — 28 человек, число обеспеченных новосибирцев выросло, сообщила УФНС по региону.

Число новосибирцев с доходом за 2019 год от 1 до 10 миллионов рублей увеличилось по сравнению с 2018 годом с 21 тысячи человек до 25 тысяч человек, а количество граждан, задекларировавших доходы свыше 1 миллиарда рублей с четырех до 28 человек.

Люди с доходом свыше 1 миллиарда получили прибыль от розничной и оптовой торговли, от продажи ценных бумаг, в виде прибыли контролируемой иностранной компании.

Наибольшее количество физических лиц-миллионеров проживает в Центральном районе Новосибирска или в Новосибирском районе области.

 

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