Следователям разрешат приостанавливать денежные переводы

Следователям и дознавателям разрешат приостанавливать операции по переводу денег на десять дней, если есть основания полагать, что они использовались в преступной деятельности, сообщает пресс-центр МВД России.

Законодательная инициатива предполагает дополнение УПК статьей 115.2, предусматривающей возможность следователя или дознавателя принимать решение о приостановлении операций с вкладами, депозитами и авансовыми платежами на срок не более десяти суток.

Приостановка переводов должна проводиться с согласия руководителя следственного органа или прокурора в целях последующего наложения ареста на имущество, отмечается в сообщении ведомства.

Также МВД предложило обязать кредитные организации и операторов связи в рамках предварительного расследования предоставлять информацию о переводах денежных средств и электронных денег в течение трех рабочих дней, а в случае электронного запроса — в течение 24 часов.