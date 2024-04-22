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Следователям разрешат приостанавливать денежные переводы

Источник:
Sibnet.ru
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Следователям и дознавателям разрешат приостанавливать операции по переводу денег на десять дней, если есть основания полагать, что они использовались в преступной деятельности, сообщает пресс-центр МВД России.

Законодательная инициатива предполагает дополнение УПК статьей 115.2, предусматривающей возможность следователя или дознавателя принимать решение о приостановлении операций с вкладами, депозитами и авансовыми платежами на срок не более десяти суток.

Приостановка переводов должна проводиться с согласия руководителя следственного органа или прокурора в целях последующего наложения ареста на имущество, отмечается в сообщении ведомства.

Также МВД предложило обязать кредитные организации и операторов связи в рамках предварительного расследования предоставлять информацию о переводах денежных средств и электронных денег в течение трех рабочих дней, а в случае электронного запроса — в течение 24 часов.

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