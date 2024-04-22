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Жительница Новосибирской области выиграла почти 29 млн в лотерее

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой «Столото»

Женщина из Новосибирской области Наталья Савченко выиграла рекордный суперприз в лотерее почти 29 миллионов рублей, сообщила пресс-служба «Столото».

«Утром перед работой допивала чай и спонтанно решила взять билет. Числа отметила интуитивно, какие понравились. Примерно через неделю зашла в мобильное приложение "Столото" и увидела многомиллионную сумму. Это было нечто», — цитирует пресс-служба Савченко.

Участница выиграла 28,8 миллиона рублей. Первым делом о выигрыше она рассказала дочери.

«Было раннее утро, поэтому я не стала звонить, а сделала скриншот экрана с суммой и отправила дочери. Внутри все трепетало, пока я ждала ее ответа. Спросонья дочка позвонила и удивленным голосом сказала: "Сколько, сколько ты выиграла? Не может такого быть!" Я понимаю ее реакцию, потому что до сих пор сама в себя не пришла от такой внезапной удачи», — поделилась участница.

По словам победительницы, первым делом она купит недвижимость для дочери, избавится от финансовых обязательств перед банком, а также часть денег потратит на благотворительность.

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