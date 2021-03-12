Штормовое предупреждение объявили для Забайкалья

Синоптики объявили штормовое предупреждение в воскресенье и понедельник для Забайкальского края. Ветер принесет с собой значительное похолодание, сообщила пресс-служба Забайкальского УГМС.

«Прошедшая рабочая неделя подарила забайкальцам теплую погоду. Температура днем в конце рабочей недели повышалась до 5 градусов выше нуля, по южной половине Забайкалья до 10 градусов», — прокомментировала пресс-служба.

В субботу Забайкалье будет находиться в теплой воздушной массе, продолжится повышение температуры. Днем столбик термометра поднимется до +14 градусов.

В воскресенье на смену теплой погоде придет похолодание. Для Забайкалья объявлено штормовое предупреждение. В большинстве районов пройдет снег, ветер усилится до 22-х, а в отдельных районах до 30 метров в секунду. Температура понизится на 10 и более градусов.