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Житель Кемерова опубликовал секретный снимок города

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Кузбасса Павел Шубин опубликовал фотографию Кемерова, сделанную американским спутником-шпионом в 1964 году.

«В 2009 году Барак Обама рассекретил снимки с некоторых американских спутников-шпионов 60-х годов. После чего их стало возможным заказать за определенную плату. В 2011 году в общем каталоге я смог найти и Кемерово», — написал Шубин на сайте Planeta, где собирает средства для издания книги с фото старого Кемерова.

На снимке из космоса изображен Кемерово, каким он был 24 сентября 1964 года. У Шубина есть два файла объемом более 1 гигабайта.

Шубин хочет издать фотокнигу со снимками своего дедушки Ивана Степановича Пронского, который снимал Кемерово в 1950-60-е годы.

Фото: © planeta.ru

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kobra_72

Извините у нас в районе был сильный ветер и я вынужден был украсть весь годовой бюджет....

WSG0600-164-164

Красава, стиль: Не виноватая Я, Он сам ко Мне пришёл. Да наглости нет предела, ждём депутатов по выборам...

362889

да, да, да, вот она чипизация населения

лачинов

Конечно надо всех прогнать через биометрию, а то пока трудно находить конкретного человека по камерам.
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