Житель Кемерова опубликовал секретный снимок города

Житель Кузбасса Павел Шубин опубликовал фотографию Кемерова, сделанную американским спутником-шпионом в 1964 году.

«В 2009 году Барак Обама рассекретил снимки с некоторых американских спутников-шпионов 60-х годов. После чего их стало возможным заказать за определенную плату. В 2011 году в общем каталоге я смог найти и Кемерово», — написал Шубин на сайте Planeta, где собирает средства для издания книги с фото старого Кемерова.

На снимке из космоса изображен Кемерово, каким он был 24 сентября 1964 года. У Шубина есть два файла объемом более 1 гигабайта.

Шубин хочет издать фотокнигу со снимками своего дедушки Ивана Степановича Пронского, который снимал Кемерово в 1950-60-е годы.