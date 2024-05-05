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Дух Сталина «вызовут» в «Ночь музеев» в Барнауле

Источник:
ТАСС
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Реконструкцию спиритического сеанса проведут в «Сталин-Центре» Барнаула в рамках акции «Ночь музеев», сообщил председатель совета «Сталин-Центра» Сергей Матасов.

«Мы планируем сделать реконструкцию спиритического сеанса по Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Как раз в стиле 30-х сталинских годов, в том антураже и в том стиле хотим провести мероприятие. Есть у Булгакова произведение "Спиритический сеанс"», — рассказал ТАСС Матасов.

По его словам, по мотивам рассказа Булгакова будет реконструирован спиритический сеанс по призыву духа Сталина в «Сталин-Центре», «чтобы эту атмосферу передать». «Это будет театрализованное представление, — добавил Матасов.

Поучаствовать приглашают всех желающих. Записаться нужно заранее. «Будет что-то интересное и запоминающееся, всех деталей мы не можем раскрывать. Но свита Воланда будет», — отметил председатель совета «Сталин-Центра».

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