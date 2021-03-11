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Маньяк из Тулуна предстанет перед судом

Источник:
Sibnet.ru
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Следственный комитет по Иркутской области направил в суд дело тулунуского маньяка. Его подозревают в серии изнасилований и двух убийствах, сообщило ведомство.

По данным следствия, маньяк орудовал в городе Тулуне с 1992 года по 2019-й. За это время он совершил 27 изнасилований, двух женщин убил. Мужчина всегда действовал по одной схеме — угрожал женщинам ножом, заводил в безлюдные места и там насиловал.

В январе 2019 года сотрудники следственно-оперативной группы вышли на местного жителя, чья внешность подходила под описание преступника, имеющееся у оперативников. 

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У мужчины взяли на анализ генетический материал, и его результаты совпали с профилем неизвестного, насиловавшего и убивавшего женщин. 

Мужчину арестовали. Следователи сумели установить с ним психологический контакт и подозреваемый начал сознаваться в преступлениях.

За время следствия специалисты опросили около 15 тысяч свидетелей, провели сотни генетических экспертиз, 25 осмотров мест происшествий, 10 эксгумаций, пять обысков и более 100 выемок. Материалы уголовного дела насчитывают 116 томов.

Жителю Тулуна предъявили обвинение по статьям 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление), 131 УК РФ (изнасилование), 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Ему грозит пожизненное лишение свободы. Дело направлено в суд.

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