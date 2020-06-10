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Фильм о зверствах тулунского маньяка появился в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Документальный фильм «Тулунский маньяк. Пленницы кожаного мешка» рассказывает о жертвах серийного насильника, орудовавшего в маленьком городе 30 лет. На его счету —25 жертв, но следователи предполагают, что на самом деле их —50.

«Я — жертва, у которой нет имени и номера в уголовном деле тулунского маньяка. 12 лет назад на меня напали, приставили нож к горлу и попытались изнасиловать. Я не пошла полицию, потому что мне было очень стыдно и очень страшно. Все эти годы я тихо надиктовывала свой дневник», — с этой записи начинается повествование о жертвах.

Маньяк действовал в темное время суток. Поджидал запоздавших женщин и нападал сзади. В руках у него был нож, а сила такая, что ни одна из пострадавших не смогла отбиться от насильника. Жертва №5 (под этим номером она проходит в уголовном деле) вспоминая произошедшее 18 лет назад, начинает плакать.

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«Я помню, что небо было звездное и луна полная. Мы тогда посидели с подружками в кафе и разошлись по домам. Время было около часа ночи... Услышала шаги, снег хрустел... Сзади на меня напали, нож к горлу и говорит: "Зарежу, зарежу"», — делится пережитым ужасом женщина.

Он завел жертву в недостроенное здание роддома, начал избивать. Бил кулаками, бил головой о бетонные стены. 

После того, как все закончилось, и маньяк ушел, она побежала к ближайшему дому знакомых – к маминой подруге. Убегала босая по снегу в лютый мороз, с разбитой головой. А полиция не хотела принимать заявление у девушки... 

Задержали маньяка зимой 2019 года. Им оказался 53-летний сотрудник угольного разреза, семьянин с двумя детьми. Его жена работала учителем и преподавала у одной из жертв. Он признался в изнасиловании 25 женщин. Следователи считают, что жертв было — 50.

«Я не выхожу из дома. Для меня город ослеп и оглох. Кажется, что я сейчас выйду, а все вокруг знают, что произошло. Тулун в переводе с бурятского – кожаный мешок. И я сейчас в мешке. Здесь темно и ничего не видно», — эти слова его жертва также записала в аудиодневник.

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