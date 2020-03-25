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Фильм Собчак о бурятском «Твин Пиксе» появился в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм Ксении Собчак «Бурятский Твин Писк» появился в Сети. Картина повествует о том, как 17 лет назад двое полицейских совершили убийство девушек, а потом расследовали его.

«Как убийцы расследовали свое же убийство, а жители поселка молчали 17 лет», — говорится в аннотации к фильму на канале Ксении Собчак на YouTube. Картина основана на реальных событиях.

В августе 2002 года недалеко от трассы «Иркутск-Чита» были найдены тела двух девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти. Уголовное дело возбудили, но убийц не нашли.

Только в 2019 году следствие выявило предполагаемых преступников — бывшего и действующего сотрудников местного отделения полиции, которые работали в те годы милиционерами.

Задержанным мужчинам предъявили обвинение по статье 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление). По версии следствия, 10 августа 2002 года два сотрудника милиции вместе со знакомыми девушками приехали отдохнуть на природу.

Во время застолья между пьяными сотрудниками правоохранительных органов и девушками произошла ссора, и мужчины убили девушек.

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Топ комментариев

Sh.D.D.

Только на тот прожиточный минимум легко можно было прожить. А на тот который сейчас, с трудом.

Иркут 69

Жёлтые штаны... три раза "ку" (Кин Дза Дза) 😀

Drronum

Ну правильно, что зря обнулялся что ли?

WSG0600-164-164

А что для большинства, что-то изменилось?

pepelmetal

Чем моложе либеройд, тем хуже он жил при Союзе