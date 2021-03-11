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Военные в Бурятии восстановят танк «Иосиф Сталин»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ВВО

Военные мастера Восточного военного округа в Бурятии сняли с постамента тяжелый танк времен Великой Отечественной войны «Иосиф Сталин» (ИС-2). Мастера планируют восстановить его к празднованию 76-летия Победы, сообщила пресс-служба ведомства.

Тяжелый танк ИС-2 долгие годы стоял на памятном постаменте и находился в коллекции раритетного вооружения и военной техники в городке Сосновый Бор. 

Военнослужащим нужно установить двигатель, полностью поменять все системы жизнеобеспечения двигателя, в частности, топливной системы и системы охлаждения. После этого мастера наладят работу рулевого управления, тормозной системы и других механизмов и агрегатов танка.

ИС-2 будет вторым восстановленным танком времен ВОВ в Бурятия. Первый легендарный танк Т-34 военные мастера ремонтного батальона восстановили к 75-летию Победы.

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