Путин нашел идеального командующего для ВСУ

Украинский конфликт давно можно было бы разрешить, если бы ВСУ командовали люди, которые руководствуются национальными интересами, заявил президент России Владимир Путин.

В качестве такого «идеального» командующего Путин в шутку назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он посетовал, что белорусский лидер военными на Украине не командует.

«Если бы командовал, мы бы уже давно решили этот конфликт, причем к взаимному удовлетворению, мы бы нашли развязки с Украиной», — сказал Путин журналистам по итогам визита в Узбекистан.

Российский президент уточнил, что сейчас Украиной управляют те, кто руководствуется «интересами своих хозяев в Европе или за океаном».