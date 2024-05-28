НАТО отработает нанесение ядерных ударов по территории России

Военнослужащие НАТО отрабатывают нанесение ядерных ударов по территории России, сообщил руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. Он уточнил, что альянс наращивает разведывательную деятельность вблизи российской границы.

«Повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал Кулишов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал лидеров западных стран отменить ограничения для Киева по нанесению ударов западным оружием по территории РФ. По его словам, это поможет ВСУ остановить наступление под Харьковом.

По оценке Минобороны, в настоящее время вблизи российских границ сосредоточена группировка НАТО численностью до 33 тысяч военных. Кроме того, альянс перебросил на границу около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин.