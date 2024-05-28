Сбежавший с Украины спортсмен получил российский паспорт

Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал с чемпионата Европы и приехал в Россию, чтобы получить российский паспорт.

Кузнецов служил в Вооруженных силах Украины в воздушно-десантных войсках. После начала СВО он получил ранение и попал в госпиталь. В это время у него появился план сбежать — для этого он стал спортсменом, пишет телеграм-канал Mash.

Он знал, что спортсмены регулярно имеют возможность выезжать за пределы Украины. В составе украинской национальной команды Кузнецов поехал в Польшу на чемпионат Европы, откуда через Чехию попал в Россию.

В настоящее время Кузнецов уже прошел все необходимые проверки, ему выдали российский паспорт. Отмечается, что родители бывшего украинского солдата живут в России. В планах Кузнецова — пойти на службу в российскую армию.