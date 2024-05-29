НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Генштаб ВСУ назвал самый напряженный участок фронта

Источник:
Sibnet.ru
267 0

Наиболее напряженной для украинских военных остается ситуация в ДНР в районе населенного пункта Покровск (российское название — Красноармейск), сообщил Генштаб вооруженных сил Украины в телеграм-канале.

«Как и за прошедшие сутки, самой напряженной ситуация остается на покровском направлении. Сейчас там продолжается восемь боевых столкновений», — говорится в сообщении украинского Генштаба.

Красноармейск — крупный транспортный узел на западе Донбасса, в котором соединяются железнодорожные пути от Константиновки и Курахово в сторону Павлограда и Днепра. Власти Украины в 2016 году переименовали город Красноармейск в Покровск.

Ранее Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении. Кроме этого, российская армия продолжает наступление на населенный пункт Часов Яр, который считается ключевой крепостью украинских военных на Донбассе.

Тема: Военная операция на Украине
Макрон поддержал удары западным оружием по России
МИД Польши допустил отправку войск на Украину
Главком ВСУ утвердил прием французских военных на Украине
Путин заявил, что организаторы терактов в России просчитались
смотреть все
Оборона #Конфликты #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина ударила по российской системе управления ядерными силами
Кремль оценил необходимость новой мобилизации
Капитализация NVIDIA превысила ВВП России
Байден вновь публично оскорбил президента России
Обсуждение (0)
Картина дня
Генштаб ВСУ назвал самый напряженный участок фронта
Установлен новый лимит для переводов без открытия счета
Владелец AliExpress перестал принимать платежи в рублях
Россияне утратили интерес к пиву «Балтика»
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Топ комментариев

korvinsS

Поддержим удары по Макрону Российским оружием но только именно по Макрону, но мы не должны поражать другие...

volmen

Французский президент, голубой геронтофил предлагает бомбить и обстреливать Россию. Слышу я иль это снится...

GammiPluh

И уедут все в пластиковых мешках, за что оппозиция разорвет правящие партии

Uynachalnica

Ну чо - мощно! На одной замене табличек и перекраске авто сколько поиметь то можно!