Генштаб ВСУ назвал самый напряженный участок фронта

Наиболее напряженной для украинских военных остается ситуация в ДНР в районе населенного пункта Покровск (российское название — Красноармейск), сообщил Генштаб вооруженных сил Украины в телеграм-канале.

«Как и за прошедшие сутки, самой напряженной ситуация остается на покровском направлении. Сейчас там продолжается восемь боевых столкновений», — говорится в сообщении украинского Генштаба.

Красноармейск — крупный транспортный узел на западе Донбасса, в котором соединяются железнодорожные пути от Константиновки и Курахово в сторону Павлограда и Днепра. Власти Украины в 2016 году переименовали город Красноармейск в Покровск.

Ранее Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении. Кроме этого, российская армия продолжает наступление на населенный пункт Часов Яр, который считается ключевой крепостью украинских военных на Донбассе.