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Часть россиян останется без домашнего интернета

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить свои сети из-за окончания срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

У операторов закончится действие разрешений на частоты 3,4–3,6 ГГц, рассказали РБК несколько участников рынка. В результате компании 11 марта должны будут выключить передатчики.

В этом диапазоне работают компании, входящие в группу Freshtel («дочка» «Ростелекома»), оператор Golden Telecom (объединился с «ВымпелКомом»), «Неоспринт» («дочка» «МегаФона»), «Престиж-Интернет» (был присоединен к «ЭР-Телеком Холдингу»).

Операторы рассчитывали на продление лицензий, так как ранее подали заявки. «Коллизия в том, что ГКРЧ не собиралась с прошлого года, и просто нет заседания, на котором можно принять решение», — сообщили в одной из компаний.

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Топ комментариев

Nik3316

и к чему ты это? может любую нефтянку запретим чтоб тебя не тревожить?

itStorm

Акций протеста незаконных не бывает если они мирные, неужели этот фигурант за 20 лет президенства это...

corrector

уставший гегемон и мелкие остатки былого королевского величия

ychuxa

забавно читать такие высказывания от человека, который с интернатом на ВЫ общается...
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