Часть россиян останется без домашнего интернета

Операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить свои сети из-за окончания срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

У операторов закончится действие разрешений на частоты 3,4–3,6 ГГц, рассказали РБК несколько участников рынка. В результате компании 11 марта должны будут выключить передатчики.

В этом диапазоне работают компании, входящие в группу Freshtel («дочка» «Ростелекома»), оператор Golden Telecom (объединился с «ВымпелКомом»), «Неоспринт» («дочка» «МегаФона»), «Престиж-Интернет» (был присоединен к «ЭР-Телеком Холдингу»).

Операторы рассчитывали на продление лицензий, так как ранее подали заявки. «Коллизия в том, что ГКРЧ не собиралась с прошлого года, и просто нет заседания, на котором можно принять решение», — сообщили в одной из компаний.