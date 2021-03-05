Китайский опыт: запретят ли в России «аморальный» интернет

Президент России Владимир Путин заявил, что интернет в стране должен подчиняться моральным законам. Слова главы государства вызвали опасения пользователей Сети и недоумения экспертов — кто будет следить за сетевой моралью, возможно ли технически отключить «аморальный» интернет и к каким последствиям это приведет?

По мнению Путина, в Сети роится множество негатива — распространение детской порнографии, наркотиков, склонение к суицидам и вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста. Все это способно разрушать общество изнутри, сказал президент в четверг на встрече с волонтерами.

К слову, и в феврале глава государства говорил, что не исключает возможности блокировки иностранных сайтов. Хотя и добавил, что у него нет желания закрывать зарубежные интернет-ресурсы.

«Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, то я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы», — сказал Путин на встрече с редакторами российских СМИ.

«Если отключить Google…»

Тотальный контроль за Сетью — не утопия. Подобная практика в мире существует и с успехом используется в некоторых странах. Технологии отчасти позволяют использовать этот опыт и в России, считает специалист в сфере IT-безопасности Виктор Маленков.

«Если взять на вооружение опыт Китая — проект "Золотой щит" — то, да. Часть контента контролировать можно. Но только часть», — говорит он.

«Золотой щит», или Great Firewall of China (Великий китайский файервол) — это система фильтрации контента в Сети. Она позволяет ограничивать доступ к «неугодным» иностранным сайтам, не позволяет ссылаться на иностранные СМИ китайским информагентствам, и фильтрует веб-страницы по ключевым словам, проверяя на информацию, связанную с госбезопасностью.

Однако полностью заблокировать информацию, распространяющуюся в Сети, очень сложно. Самый яркий пример — «война» Роскомнадзора с Telegram.

Можно как в Китае, к примеру, заблокировать Google, Facebook. Но подобная практика, по мнению Маленкова, вряд ли станет положительной для России: «Например, если отключить Google, останется, по сути, одна поисковая система. И не факт, что появятся другие. Но там где нет конкуренции, нет и развития».

«Интернет — это только средство, сам он ничего не производит. А контент — это люди, которые подчиняются законам страны. И законы — моральные или неморальные — должны применяться не к интернету, а к людям», — считает эксперт.

Останутся две кнопки?

Наступление на Сеть идет уже не первый год: принимаются законы, обкатывается блокировка, развиваются национальные сервисы на случай такого отключения. «Но насколько отключение на руку самой власти?» — задается вопросом директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Да, Кремлю не нравится, когда весь массив госпропаганды, тратящий миллиарды рублей на все сферы СМИ, вынужден конкурировать за первые места с блогерами и в итоге еще и проигрывает им. С другой стороны, отключение рубильника чревато слишком непредсказуемыми последствиями», — говорит политолог.

Брать на вооружение опыт Китая — рискованно. КНР — это 1 миллиард пользователей, во всем мире — почти 4 миллиарда. В России зарегистрировано лишь 120 миллионов пользователей, апеллирует к цифрам Гращенков.

«Не мало, но и не настолько много, что бы создать свою конкурентную сетевую экономику. Наш суверенный интернет, случись такое, будет похож на две кнопки телеканалов в глубинке, по сравнению с телепакетом на любом спутниковом ТВ», — говорит эксперт.

К тому же, разогнав людей из сети, власть, наоборот, рискует потерять над ними контроль, убежден собеседник.

Однако при точечном контроле за потенциально опасным контентом, больших протестов ждать не стоит, полагает профессор кафедры социальных коммуникаций и социологии управления НГУЭУ Светлана Ильиных.

«Когда ввели обязанность по установке детских кресел в автомобилях, тоже были протесты, хотя это благо. Определенная часть общества с протестными настроениями поднимется и сейчас. Но что касается родителей, чьи дети еще незрелые, они, я думаю, будут, "за" (контроль определенного контента)», — предполагает социолог.

Гращенков согласен с тем, что отключать интернет никто не будет. Но стоит приготовиться к мерам против определенных сайтов и их владельцев.

«Чего в итоге ждать? Думаю, что все того же: точечных санкций против глобальной сети (вроде закона Яровой), точечных репрессий в отношении отдельно взятых оппозиционных каналов, а так же увеличения денежного довольствия тем, кто ведет борьбу против "либерально-фашистских захватчиков"», — считает он.

Что надо контролировать?

Ильиных условно разделила контент в Сети на несколько категорий. Это профессиональный, развлекательный (фильмы, ТВ-каналы, видеоролики, книги и т.д.) и опасный.

«Есть то, что сегодня всем очень полезно, когда профессионально можно общаться с другими коллегами, которые живут далеко, но размещают в Сети контент, которым мы можем пользоваться. Это касается науки, медицины и многих других специализированных сфер», — объясняет социолог первую категорию.

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В профессиональном сообществе, отмечает она, контент достаточно сильно контролируется самими пользователями. И там нет информации, вызывающей протестные настроения.

Вторая категория — развлекательный контент: фильмы, мультфильмы, ТВ-каналы, видеоролики, музыка, книги и тому подобное. Эта информация, по мнению социолога, также не несет потенциальной опасности. И контролировать ее — ненужное занятие.

Но есть категория по-настоящему опасного контента, в первую очередь — для молодежи. И это, предполагает Ильиных, именно то, что, скорее всего, имел в виду президент: «Например, фашистские организации, террористические. Они вуалируются, но являются таковыми».

Этот контент, несмотря на одновременное наличие полярной информации, может серьезно влиять на молодежь, считает социолог. Почему именно на молодежь? Это люди с неустоявшейся системой ценностей, а основной источник информации для них — интернет. Многие склонны воспринимать прочитанное или увиденное как факт и истину, не понимая, что необходимо проявлять недоверие и проверять информацию. «У них еще в силу возраста и отсутствия опыта не сформировано критическое мышление», — говорит социолог.