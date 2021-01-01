Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?

Банки России с 1 января могут использовать биометрические данные клиентов для идентификации онлайн. Как работает система распознавания по голосу и сетчатке глаза, и насколько безопасно «сдавать» банкам биометрию?

Мифы о биометрии

Систему сбора биометрических данных начали обкатывать в России с 2018 года. Но некоторые до сих пор считают ее абсолютным злом. Биометрия обросла мифами и страшными историями о мошенниках и принудительном сборе. Попробуем разобраться в самых страшных мифах, гуляющих в Сети.

Биометрия — это отпечатки пальцев

Биометрические данные — это, в том числе и отпечатки пальцев, а также лицо, сетчатка глаза, рисунок вен и голос. Каждый из параметров уникален. Многие полагают, что банк будет собирать отпечатки пальцев и в дальнейшем идентифицировать клиентов по ним. А этим могут воспользоваться мошенники, похитив базу данных отпечатков.

На самом деле еще в начале разработки системы сбора биометрических данных выбор остановился на двух параметрах — лицо и голос. Они со 100% вероятностью позволяют идентифицировать человека.

Клиентов банка, решивших сдать биометрию, сначала фотографируют. И камера делит лицо на четыре равных сектора, фиксируя малейшую физиологическую особенность.

Второй параметр — голос. Он также уникален для каждого человека и подделать его невозможно. Правда, о нем ходит другой миф.

Мошенники могут записать и использовать голос

Такая информация нередко рассылается в мессенджерах. Суть многих сообщений в том, что нельзя говорить по телефону слово «да». Якобы мошенники запишут его и в дальнейшем смогут использовать, чтобы взять кредит или перевести деньги со счета.

На самом деле даже если мошенники запишут голос, это ничего не им даст при идентификации по биометрическим данным. В банке записывают голос человека, предлагая несколько раз прочитать разную последовательность цифр от одного до девяти.

Единая биометрическая система защищена системой Liveness. Она позволяет распознать подделку голоса вместо живого человека. Если клиент захочет с помощью биометрии перевести деньги или совершить другу операцию, система предложит ему глядя в камеру достаточно быстро озвучивать цифры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как не потерять деньги вместе с телефоном

Неизвестно заранее, какие цифры попросит произнести система, и как она их смоделирует. И злоумышленник не сможет подготовить голосовую подделку.

К тому же Liveness проверяет одновременно лицо человека, наблюдая, как двигаются губы.

Банки не смогут защитить биометрические данные

Еще один распространенный миф — базу данных банка можно взломать и украсть биометрические данные. Или недобросовестный сотрудник передаст данные мошенникам.

На самом деле биометрические данные не хранятся в банке. Они полностью обезличены и передаются с помощью шифрованных каналов оператору Единой биометрической системы. Им является Ростелеком.

Биометрия хранится отдельно от персональных данных граждан, и в самой системе они зашифрованы. Поэтому украсть из банка готовую базу данных невозможно.

Сдавать биометрию заставят платно

Это неправда. Отдавать или не отдавать данные, решает человек. Сбор биометрии будет бесплатным. Банки не имеют права отказать в обслуживании клиентам, не давшим согласие на передачу своих биометрических персональных данных.

А зачем нужны биометрические данные?

Во-первых, для защиты от мошенников. Паспортные данные можно украсть. Голос и лицо одновременно — нет. Во-вторых, для быстроты и удобства. Человек сможет совершить любую финансовую операцию, находясь далеко от банка.

Достаточно будет позвонить и пройти идентификацию. Главное, чтобы под рукой была камера и микрофон. Это можно будет сделать как с ПК, так и со смартфона.