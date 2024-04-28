Как перевести деньги между банками без комиссии

Многие хранят деньги сразу в нескольких банках и переводы себе в другой банк стали обыденностью. Правда, когда речь идет о небольших деньгах. А когда нужно перевести крупные суммы, возникают комиссии и другие нюансы. Часто приходится снимать наличные в одном банке и нести их в другой. Как перевести средства между банками онлайн и не потерять ни копейки?

Денежные межбанковские переводы можно разделить на две основные категории — переводы себе и переводы другим людям. В первом случае, при переводах денег себе в другой банк, с 1 мая все меняется.

Переводы себе

С 1 мая 2024 года россияне смогут делать бесплатные онлайн-переводы самому себе в пределах 30 миллионов рублей в месяц с любых счетов и вкладов, открытых в одном банке, на счета в других банках. То есть, из каждого отдельно взятого банка можно будет переводить деньги себе в другой банк ежемесячно сумме 30 миллионов рублей.

Переводить деньги без комиссии можно по номеру счета в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте банка, а также по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП).

Единственное неудобство СБП — один перевод не должен превышать 1 миллион рублей. Но можно провести несколько операций, банкам запрещено ограничивать количество «бесплатных» переводов, пока общий лимит переводов клиента самому себе в другой банк не достигнет 30 миллионов рублей.

Новое правило будет действовать именно при перемещении средств онлайн и не будет распространяться на переводы, совершаемые в отделениях банка, так как это более затратная для кредитных организаций операция.

Еще одно исключение — перевод по номеру карты. Такие переводы не подпадут под правило «30 миллионов». Банк России объясняет, что при переводе с карты на карту по номеру операция осуществляется только на основе БИК-кода и номера карты (счета карты) и невозможно однозначно определить получателя средств.

Переводы другим людям

Транзакции на карты и счета другим лицам (физическим и юридическим) продолжат работать по старым правилам. Их можно осуществить тремя основными способами: через мобильное приложение (по номеру счета, телефона, карты), с помощью СБП и по реквизитам.

Через приложение. У каждого банка для перевода по номеру карты или телефона (не через СБП) установлены свои правила. Многие кредитные позволяют переводить небольшие деньги бесплатно. Но за перевод большой суммы по такой схеме любой банк снимет комиссию.

Через Систему быстрых платежей. СПБ до 1 мая позволяет бесплатно переводить и себе, и другим людям до 100 тысяч рублей в месяц суммарно. После 1 мая это правило останется для переводов другим людям. Для сумм больше, как и раньше, будет комиссия до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за одну транзакцию.

По реквизитам. Для этого вовсе не нужно, как считают, некоторые идти в банк. Операцию можно совершить и через банковское приложение онлайн. Главное точно указать реквизиты — цифр там множество.

Большинство крупных кредитных организаций позволяют переводить крупные суммы (вплоть до нескольких миллионов) по реквизитам на чужие счета без комиссии. Такие условия, к примеру, предлагает «Альфа-Банк» и «Тинькофф Банк». Точные условия переводов можно предварительно узнать в самом банке, например, обратившись в поддержку в онлайн-чате.

У перевода по реквизитам есть нюанс – он не моментальный. Деньги обычно поступают в течение дня, но могут идти и дольше — до трех-пяти рабочих дней, согласно правилам банков.