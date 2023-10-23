Кредитная история: как проверить и улучшить рейтинг заемщика

Отказывают в ипотеке, аренде или устройстве на работу? Причина может скрываться в кредитной истории, которая показывает все задолженности и просрочки по прошлым займам. Как проверить и улучшить кредитную историю?

Кредитная история — досье на человека, который берет кредиты на любые нужды и любыми способами. Это кредитные карты, микрокредиты, автокредиты, ипотека и другие виды займов.

Также в кредитной истории может содержаться информация о взыскании долгов за ЖКХ, услуги связи, по алиментам, если есть соответствующие судебные решения или информация от судебных приставов.

Где хранится кредитная история

Информация о кредитной истории хранится в специальных организациях — бюро кредитных историй (БКИ). Их несколько, самые крупные — НБКИ, ОКБ и «Кредитное бюро Русский Стандарт». На октябрь 2023 года зарегистрировано шесть БКИ. Все они указаны в госреестре ЦБ.

Каждый банк и микрофинансовая организация (МФО) могут сами выбрать любое бюро, куда будут передавать информацию о своих заемщиках. Часто финансовые организации направляют данные сразу в несколько бюро. Поэтому кредитная история может по частям хранится в разных бюро кредитных историй.

Кредитная история начинается в тот момент, когда человек первый раз берет кредит, становится поручителем или созаемщиком. Но информация о человеке может храниться в БКИ, даже если он никогда не обращался за кредитами и не был даже поручителем. Например, если он давал согласие на проверку кредитной истории при оформлении дебетовой карты или при устройстве на работу.

Хранение кредитной истории позволяет организациям проверять заемщиков, чтобы решить стоит ли им выдавать кредит. Они смотрят, как эти люди платили по кредитам раньше и делают вывод.

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Всегда кредитную историю проверяют банки при рассмотрении заявления на кредит. Некоторые страховые компании учитывают кредитную историю при расчете стоимости полиса.

Также кредитные рейтинги водителей смотрят каршеринговые сервисы.

Иногда кредитную историю проверяют будущие работодатели, особенно в сфере управления, госсекторе, банковской сере и коммерческих структурах, чтобы понять насколько человек организован и надежен.

Как проверить кредитную историю

Заемщик может сам проверить кредитную историю на наличие ошибок или оценить ее с точки зрения потенциальной выдачи нового кредита или ипотеки. Также можно проверить — не брали ли на человека кредиты мошенники и вовремя оспорить в кредитных организациях эту информацию.

Узнать кредитную историю можно обратившись в БКИ напрямую или через другие сервисы. Два раза в год запросить кредитную историю можно бесплатно. Остальные запросы будут платными.

Чтобы изучить свою кредитную историю, нужно сначала ее найти: понять, храниться она только в одном БКИ или нескольких. Для этого нужно отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй.

Проще всего это сделать на «Госуслугах». Нужно зайти в раздел «Услуги», далее «Справки и выписки» и в подраздел «Другое», а затем выбрать «Поиск бюро с вашей кредитной историей». Для доступа к данным понадобятся только паспорт и СНИЛС, они обычно уже есть в личном кабинете.

В ответ Банк России пришлет в личный кабинет на «Госуслугах» список всех БКИ, в которых хранится кредитная история. Информация будет включать название, адрес и номер телефона бюро. Например, будет выглядеть так:

После этого нужно в каждом бюро из перечня запросить свою историю. Чтобы получить документ в электронном виде, проще всего отправить онлайн-заявку через сайт нужного БКИ.

В процессе оформления заявки автоматически переадресуют на портал «Госуслуги» для авторизации, а затем обратно — на сайт бюро. Отчет придет на электронную почту в течение трех рабочих дней.

Для получения бумажной версии документа придется отправлять заявку телеграммой, по почте или приходить в офис БКИ.

Что содержит кредитная история

Это своеобразное досье на заемщика — с данными о прошлых и активных кредитах, историей и причиной обращений за кредитной историей, рейтингом заемщика.

Кредитная истории состоит из четырех блоков. Первый — личная информация: ФИО, дата и место рождения, паспортные данные, ИНН и СНИЛС. Далее идет основной, самый важный блок.

Во второй, основной части кредитной истории содержатся сведения о закрытых и текущих кредитах и займах, графике их погашения, остатке, просроченных платежах. Здесь же может быть информация о долгах за ЖКХ, по алиментам, штрафам и другим видам долгов, если процесс взыскания дошел до суда и судебных приставов.

Основной блок кредитной истории может содержать индивидуальный рейтинг заемщика (или персональный кредитный рейтинг — ИКР или ПКР). Его вычисляют и проставляют сами БКИ. Рейтинг показывает вероятность того, что заемщик просрочит какие-либо платежи больше чем на 90 дней.

У каждого бюро свои методики расчета рейтинга заемщика, поэтому в кредитных историях от разных БКИ рейтинги могут отличаться. Пока рассчитывают ИКР только крупные бюро, с 2024 года персональные кредитные рейтинги будут выставлять все БКИ.

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Третий блок кредитной истории содержит сведения о том, кто выдавал заемщику кредиты и займы, кому уступали задолженность, если просрочки по платежам становились критичными. А также перечень организаций, которые запрашивали кредитную историю (кому человек давал на это согласие).



Последняя, четвертая часть кредитной истории информирует, куда заемщик обращался за кредитами, о фактах и причинах отказов. Также в этом блоке есть данные о «признаках неисполнения обязательств» – такие признаки появляются, если заемщик вовремя не платил по кредиту дважды в течение 120 дней.

Как выглядит хорошая кредитная история

Для финансовых организаций в кредитной истории важно, чтобы человек брал кредиты и вовремя их гасил. Если кредитов не было совсем, то для банка человек не так надежен, потому что неизвестно, чего от него ждать.

Также хороший признак, если человек брал разные продукты: кредит на бытовую технику, ипотеку, кредитную карту, то есть он умеет распределять средства на большие и маленькие покупки. Обращение в крупные банки, а не микрокредитные организации, тоже станет плюсом, так как крупные банки тщательнее проверяют своих заемщиков.

Высокий балл персонального кредитного рейтинга — тоже плюс. Но не гарантия получения кредита. Банки и МФО могут лишь принимать к сведению данные о рейтинге, но оценивать надежность заемщика по собственной системе.

В целом хорошая кредитная история — не панацея, у банка могут быть свои основания для отказа от кредита. Особенно пристальное внимание банки и МФО обращают на кредитную активность за последние два-три года.

Но плохая кредитная история практически гарантирует то, что выдать человеку новый кредит, особенно долгосрочный, банки не решатся.

Какая кредитная история считается плохой

Кредитную историю посчитают плохой, если в ней много просроченных платежей, особенно на большой срок или кредит был продан коллекторам, на заемщика подавали в суд или он не выплатил кредит. Также если у человека сразу много разных видов кредитов и он по каким-то из них не успевает платить.

А вот процедура банкротства не делает кредитную историю плохой. Она обнуляет ее, и человек при обращении за кредитом должен еще пять лет сообщать банкам об этом статусе. Но если он будет брать небольшие кредиты и вовремя их выплачивать, то кредитная история станет хорошей.

Аналогично надо поступать, чтобы улучшить плохую кредитную историю — брать посильные, небольшие кредиты и гасить их вовремя. Так как банки смотрят на платежную дисциплину в последние несколько лет.

Если в кредитную историю закралась ошибка, например, банк не передал в БКИ данные, что кредит погашен, это может подпортить историю. В таком случае надо написать заявление в банк или МФО и требовать исправить ошибку.

Кредиторы могут принимать такие обращения дистанционно — через свой сайт, мобильное приложение или электронную почту. В течение десяти рабочих дней кредитор обязан провести проверку и переслать в БКИ правильные данные.