Доходность банковских вкладов зависит от сроков и процентной ставки. Но на любой вклад банк начисляет годовой процент. Что это, как работает, чем простой отличается от сложного и при чем здесь капитализация?

Многие думают, что годовой процент начисляется исключительно на изначальную сумму вклада, а кто-то считает, что сумма постоянно растет и проценты начисляются на увеличившийся вклад. Правы и те и другие, просто речь о разных процентных ставках — простой и сложной.



Простые проценты

Это сумма, начисляемая банком на начальную сумму вклада за определенный период. Кстати, это не обязательно должен быть ровно год.

Например, некий Иван Петрович принес в банк 120 тысяч рублей и решил положить их на вклад под 3% годовых «без начисления процентов с учетом капитализации».



Срок вклада — девять месяцев, то есть примерно 273 дня. Тогда банк рассчитает сумму, полученную по процентной ставке, по следующей формуле: S = (P*I*t:K):100, где:

S — сумма, полученная по ставке

P — сумма вклада

I — годовая ставка по депозиту

t — срок депозита (в днях)

K — число дней в году.

Получается следующее: (120 000*3*273:365):100 = 2 692,6 рубля. Это и будет сумма, полученная по годовому проценту.

Расчетный период по вкладу может быть разный. Есть вклады с выплатой в конце срока, а есть и с периодическим начислением. Сейчас популярны вклады и накопительные счета с ежемесячным начислением процентов.

Если годовой процент по вкладу выплачивается ежемесячно, рассчитать сумму месячной выплаты также легко. Допустим, в году 365 дней, в расчетном месяце 31 день, а ставка по вкладу 3% годовых: 120 000*0,03:365*31 = 305,7 рубля.

Еще нюанс: если Иван Петрович решит не забирать проценты, оставляя их на вкладе, но не изменит его условия, то сумма процентов в следующем расчетном периоде прибавиться к изначальному телу вклада — 120 тысячам. То есть, начисленные по ставке деньги не будут учитываться в расчете.

Чтобы это изменить, Ивану Петровичу нужно открыть вклад с капитализацией.

Что такое капитализация вклада

При капитализации банк начисляет проценты и добавляет их к сумме депозита. И на получившийся финансовый итог в следующем периоде снова насчитывается процент. Капитализация может быть ежедневной, ежемесячной и ежеквартальной.

Допустим, Иван Петрович решил положить свои 120 тысяч рублей на вклад на девять месяцев под 3% готовых с ежеквартальной капитализацией. Расчет будет производиться по формуле S = (P*I)/t, где:

P – сумма вклада

I – процентная ставка

T – количество периодов капитализации в году.

Получается: (120 000*0,03)/4 = 900

То есть в конце первого квартала сумма вклада увеличится на 900 рублей и на счету уже будет 120 900. Это и будет тело вклада для следующего периода капитализации. А за четыре квартала сумма на вкладе увеличится до 122 720.

Еще нужно помнить — чем больше периодов капитализации в год, тем выше эффективная процентная ставка. У Ивана Петровича при ежегодной капитализации она составит – 3%, при ежемесячной — 3,03%, при ежеквартальной — 3,02%.

Это простые примеры для вкладов без возможности пополнения или частичного снятия средств. В любом случае, прежде чем открыть вклад, особенно на продолжительный срок, стоит разобраться, так ли выгодно новое предложение банка или есть условия лучше. Кому-то могут оказаться удобнее краткосрочные вклады с пролонгацией или накопительные счета. Ставка по ним нередко такая же или выше, а клиенты могут активно пользоваться деньгами (снимать, пополнять).